Губернатор особисто з’ясовує, чому зупинився хлібокомбінат

У міськвиконкомі Свердловська Луганської області спростовують інформацію у ряді ЗМІ про те, що місто залишилося без хліба.

«На сьогодні від магазинів жодної заявки про те, що немає хліба, до нас не надійшло», - повідомила корреспонденту УНІАН начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування населення і захисту прав споживачів Сведловського міськвиконкому Раїса СИГАЄВА.

Водночас вона підтвердила, що центральний постачальник хліба - Свердловський хлібозавод - через брак борошна зупинився 5 березня. За її словами, добова потреба міста – 22 тонни хлібобулочних виробів, з них хлібозавод випікав 12 тонн. Решту 10 тонн місту поставляли перш за все Ліхачовський хлібокомбінат (Харківська область), «Агротон» (Луганська область) та ще ряд приватних підприємств. На сьогодні вони збільшили поставки хлібобулочних виробів місту, як і власні потужності супермаркетів.

За інформацєю облдержадміністрації, губернатор Луганщини особисто з’ясовує обставини зупинки Свердловського хлібокомбінату та взяв під особистий контроль ситуацію із забезпечення борошном усіх хлібокомбінатів області.