У НУ-НС лякають Азарова дефолтом

В Україні може статися дефолт, якщо ціна нафти сягне 130-140 доларів за барель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це в ефірі телеканалу заявив народний депутат України з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, коментуючи результати дослідження американського видання Business Insider, згідно з яким Україна опинилася на 6-му місці серед країн, яким загрожує дефолт.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що у сучасних умовах дефолт малоймовірний.

«На мій погляд, це може статися тоді, коли ціна нафти сягне — 130-140 доларів за барель, і коли почнеться спад світової економіки. Після цього бумерангом по Україні вдарить…», — сказав він.

Крім того, П.ЖЕБРІВСЬКИЙ висловив переконання, що адміністративним регулюванням ринку неможливо зупинити зростання цін на продукти харчування. «Держрезерв повинен бути гравцем на споживчому ринку України, і в пік, коли збирається врожай, він повинен закупити приблизно 5% від потреби населення України у продуктах харчування для того, щоб виходити і робити інтервенції, збивати ажіотаж…», — зауважив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Він також наголосив, що бажання чинної влади сприяти укрупненню бізнесу може згубно вплинути на економіку держави. «В Україні 1000 підприємств дає 75-80% доходів бюджету… Уявіть собі, що у підприємства, яке дає 5% державного бюджету, проблеми із збутом продукції. Якщо воно зупиняється — бюджет рушиться. Але маленькі підприємства, де 25, до 100 людей працює, вони мобільні. І якщо проблеми в якогось одного підприємства, то це не так боляче вплине на весь державний бюджет. В уряді немає розуміння, що із цим робити. Є бажання все більше і більше укрупнювати бізнес, щоб залишилось 5-7 сімей, які б контролювали всю економіку країни. Насправді, це біда», — підкреслив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 7 березня ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE знизилась на 0,93 долара - до 115,04 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,02 долара - до 105,44 долара за барель.