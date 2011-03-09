На Донеччині затримали ще одного мера-хабарника

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу щодо одного з міських голів, який вимагав та отримав 5 тис. доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прокуратура Харцизька спільно зі співробітниками УБОЗ ГУМВС України у Донецькій області викрила у хабарництві вказану службову особу.

Установлено, що вказану суму мер вимагав за сприяння у вирішенні питання про виділення у користування трьох земельних ділянок загальною площею 0,3 га.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з УБОЗ ГУМВС України у Донецькій області та обласною прокуратурою під час отримання хабара затримали мера міста Зугрес.