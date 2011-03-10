Королевська просить Азарова взяти під особистий контроль ситуацію з хлібом

Голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА просить прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА взяти під особистий контроль ситуацію на ринку хліба.

«Прошу доручити відповідним центральним органам виконавчої влади забезпечити наявність у продажу і стабільність цін на соціально значущі продукти харчування на всій території України», - йдеться в депутатському зверненні Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до прем`єр-міністра України, повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

У прес-службі зазначили, що минулими вихідними в Луганській області склалася критична ситуація навколо поставок соціальних груп хліба. Найбільш складною була ситуація в містах Ровеньки і Свердловськ, де було зафіксовано повну відсутність хліба в роздрібному продажі. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, незабезпечення хлібом цілого регіону можливе лише шляхом змови відповідних суб`єктів, що зловживають своїм монопольним становищем на ринку хліба і борошна. Метою такої змови є спекуляції з цінами на хліб.

«Останнім часом ми дуже часто спостерігаємо проблеми з продовольством у нашій державі. Спочатку соціальну напругу спровокувала відсутність гречки, внаслідок чого ціни на неї зросли у декілька разів. Потім подібна ситуація спостерігалася з пшеничним борошном. Аналогічний стан справ можна спрогнозувати на ринку інших соціально значущих продуктів харчування», - йдеться в зверненні народного депутата.

«Я вважаю, що ситуація, що склалася, вийшла за рамки припустимого. На мою думку, держава зобов`язана використовувати всі наявні владні повноваження для стабілізації ринку продовольства й недопущення подальших подібних випадків», - пише Н.КОРОЛЕВСЬКА.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись статтями 16 і 17 Закону України "Про статус народного депутата України", Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до прем`єр-міністра України з проханням узяти під особистий контроль ситуацію на ринку хліба в Луганській області. Також вона просить дати відповідні доручення з проведення об`єктивної та грунтовної перевірки причин відсутності соціальних груп хліба в роздрібному продажі й наявності можливих зловживань із боку постачальників борошна та хліба, а також вжити всі можливі заходи в рамках владних повноважень із метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

«Прошу вас доручити відповідним центральним органам виконавчої влади забезпечити наявність у продажу та стабільність цін на соціально значущі продукти харчування на всій території України», - йдеться в листі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2011 року Н.КОРОЛЕВСЬКА ініціювала створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування. Депутат зазначила, що в Україні побито рекорд цін на продукти першої необхідності. «У Луганській області середня ціна на борошно в супермаркеті 6,50 грн., тобто 80 центів США. У Сполучених Штатах ціна в 2,5 раза менша – 30 центів, у Франції – 34 центи, в Грузії – 45 центів. Невже в нашій країні населення в 2-3 рази багатше, ніж у цих країнах? Неконтрольоване зростання цін на продукти – це результат непродуманих дій уряду, викликаного ними ажіотажу на ринку й споживчої паніки», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.