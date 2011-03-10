Харківська міліція навішає камер на вулицях

У рамках підготовки до Євро-2012 харківська міліція запроваджує систему відеоспостереження за вулицями міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, перші 28 камер встановлені у місцях великого скупчення людей та проведення масових заходів. Ще 16 камер ведуть відеонагляд за станціями метро.

Над проектом створення більш розгалуженої мережі відеоспостереження працює група фахівців, до якої входять спеціалісти з програмного забезпечення. Планується не лише встановити додаткові відеокамери, а й удосконалити програмне забезпечення для детальнішої обробки зображення.

Також тривають роботи щодо впровадження системи відеонагляду за ситуацією на дорогах.