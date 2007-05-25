ПРЕЗИДЕНТ ВИВІВ ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА З ПІДПОРЯДКУВАННЯ МВС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Про це йдеться в Указі Президента України “Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України”, текст якого оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Документ підписано “з метою забезпечення запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам, недопущення використання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі – внутрішні війська) в інтересах певних політичних сил, що створює загрозу національній безпеці України, приведення системи керівництва внутрішніми військами як військовим формуванням у відповідність із Конституцією України, на виконання частини другої статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої, частини третьої статті 106, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України”.

Глава держави постановив вивести внутрішні війська з підпорядкування міністра внутрішніх справ України і визначити, що внутрішні війська є підпорядкованими Президентові України.

Командувачу внутрішніх військ Олександру КІХТЕНКУ Президент доручив невідкладно довести цей Указ до відома командування та особового складу внутрішніх військ.

На О.КІХТЕНКА також покладено персональну відповідальність за неухильне виконання цього Указу.

Контроль за виконанням цього Указу здійснює секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.