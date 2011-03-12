У кожному районі Києві є гречка і борошно за рекомендованою ціною

У столиці немає дефіциту борошна. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

За інформацією міської влади, для задоволення попиту ВАТ «Київмлин» щодоби додатково передає у продовольчу мережу близько 80 тонн борошна.

Також у кожному районі визначено два ринки та два магазини, де продається гречана крупа та борошно за рекомендованою ціною: гречана крупа – 18,99 грн., борошно – 3-4,5 грн. за кілограм, залежно від ґатунку. На трьох комунальних ринках Києва – «Володимирському», «Житньому» та «Бессарабському» – ці продукти також постійно наявні за рекомендованою ціною.