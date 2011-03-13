Співробітники УБОЗ перехопили 200 тисяч сигаретних пачок

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області затримали на автодорозі «Одеса-Новоазовськ» автомобілі «Мерседес Бенц Спринтер» і «Форд Транзит», у вантажних відсіках яких було знайдено 145 тис. пачок сигарет виробництва Молдови.

Як сьогодні уточнили УНІАН у Центрі громадських зв`язків облуправління міліції, двох водіїв – молдавських громадян затримано, а вантаж, що перевозився, на якому не знайдено марок акцизного збору України й відсутнє маркування українською мовою, вилучено.

Вилучена також партія контрабандних сигарет кількістю 51 тис. пачок на складі, куди мали намір вивантажити доставлений вантаж двоє молдавських громадян.

Всього правоохоронцями вилучено 196 тис. пачок сигарет загальною вартістю 238,5 тис. грн. Складено й будуть направлені до суду протоколи про порушення іноземними громадянами митних правил, за ознаками ст.353 Митного кодексу України.