Спільна заява ”великої трійки” офіційно оприлюднена

У спільній заяві Президента України, голови Верховної Ради України і прем`єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на врегулювання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, підписаній, відповідно, Віктором ЮЩЕНКОМ, Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Олександром МОРОЗОМ, говориться, що «усвідомлюючи всю повноту відповідальності за суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, гарантуючи недопущення ескалації політичної кризи, прагнучи її негайного розв`язання виключно мирним шляхом на основі діалогу провідних політичних сил, керуючись Конституцією України і для забезпечення національних інтересів та єдності країни, Сторони домовились»: 1. З метою створення належних умов для реалізації конституційних прав громадян забезпечити недопущення будь-яких спроб нагнітання протистояння у суспільстві та упередити усі можливі дії щодо провокування «силового» розвитку подій. 2. Провести позачергові вибори до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року. 3. Визнати, що позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться згідно Указу Президента України на підставі частини другої статті 82 Конституції України».

А також «для законодавчого забезпечення чесних, прозорих і демократичних позачергових виборів до Верховної Ради України ініціювати проведення з 29 травня 2007 року протягом двох днів (29-30 травня) пленарних засідань Верховної Ради України». На цих засіданнях домовлено прийняти в цілому погоджені Робочою групою уповноважених представників Президента України, Кабінету Міністрів України, парламентської коаліції та парламентської опозиції проекти нормативно-правових актів. А також підтвердити результати голосування щодо ухвалених у період з 2 квітня по 29 травня 2007 року актів Верховної Ради України. Окрім того «прийняти попередньо погоджені закони, що стосуються вступу України до СОТ, та інші нормативно-правові акти з соціально-економічних питань».

Кабінету Міністрів України разом із Центральною виборчою комісією доручено забезпечити виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців».

З метою забезпечення чесних, прозорих і демократичних виборів внести зміни до персонального складу Центральної виборчої комісії на засадах домовленостей, досягнутих Робочою групою уповноважених представників Президента України, Кабінету Міністрів України, парламентської коаліції та парламентської опозиції.

Сторони також взяли на себе зобов`язання «не допускати поза межами своєї компетенції втручання у діяльність органів судової влади та правоохоронних органів».

Заяву оприлюднено на офіційному сайті глави держави.