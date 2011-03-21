У Чернігові почалися вечори класичної музики

У Чернігові розпочався ХІ Міжнародний фестиваль класичної музики «Сіверські музичні вечори».

Як передає кореспондент УНІАН, традиційно музичний фестиваль проходить в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм, а його основним учасником є симфонічний оркестр “Філармонія” під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Миколи СУКАЧА.

За його словами, XI фестиваль класичної музики буде не менш зірковим, ніж попередні. З симфонічним оркестром вже традиційно гратимуть видатні піаністи Вадим РУДЕНКО (Росія) та Олег ПОЛЯНСЬКИЙ (Німеччина). Окрім них, до Чернігова завітають видатна японська скрипалька Маю КІШІМА, бас із Москви Дмитро ТРАПЕЗНІКОВ, музиканти із США – Микола СУК, Стів КАПЛАН, Ендрю СМІТ, Білл БЕРНАТІС. Гратимуть з оркестром і вітчизняні виконавці. На концертах звучатимуть твори Моцарта, Баха, Прокоф’єва, Рахманінова, Шопена, багатьох інших славетних композиторів.

«Особлива увага на фестивалі буде приділена творам Ференца Ліста. Адже в цьому році світова музична спільнота відзначатиме його 200-річний ювілей», - сказав М.СУКАЧ.

Завершиться фестиваль класичної музики 31 березня.