Італія відмовляється заморозити всі лівійські активи

Уряд Італії оголосив про замороження активів, що належать сім`ї Муамарра Каддафі, і ряду лівійських компаній в обсязі близько 7 млрд. євро, передає Associated Press.

Активи яких саме компаній були заморожені, не уточнюється, зауважує РосБізнесКонсалтинг. Натомість повідомляється, що в цьому списку не значаться Центральний банк Лівії і лівійський інвестфонд Libyan Investment Authority (заснований урядом Лівії для управління нафтовими активами країни), заморозити активи яких вимагає резолюція, прийнята Радою Безпеки ООН щодо Лівії.

За заявою італійської влади, їм "не здається, що резолюція забезпечує необхідну правову базу для накладення санкцій на установи, які є невід`ємною частиною суверенітету Лівії". Разом з тим, як зазначає агентство, ЦБ Лівії і інвестфонд є акціонерами кількох ключових італійських компаній.