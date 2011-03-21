У Сумах створено Асоціацію ОСББ

У Сумах в суботу, 19 березня, пройшло засідання ініціативної групи голів об`єднань співвласників багатоквартирних будинків обласного центру, на якому було створено Асоціацію ОСББ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання його учасники наголошували, що влада міста постійно закликає жителів створювати ОСББ, але водночас, тим об`єднанням, які вже діють, чинять усілякі «перешкоди» в роботі, й наявні проблеми їм доводиться розв’язувати самостійно.

Під час засідання було ухвалено рішення про створення Сумської міської Асоціації ОСББ «для спільного вирішення наболілих питань» і захисту своїх інтересів.