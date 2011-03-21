Українські юристи з L.I.Group виграли справу у Стокгольмському арбітражі

Українська юридична компанія L.I.Group виграла справу в Міжнародному арбітражному суді у місті Стокгольмі. Рішенням Міжнародного арбітражного суду від 9 березня 2011 р. вирішено стягнути з корейської компанії на користь українського ВАТ «Енергомашспецсталь» близько 2,8 мільйони доларів США.

Як повідомили УНІАН в юридичній компанії L.I.Group, яка вела цю справу, «9 березня успішно завершено розгляд справи у Міжнародному арбітражному суді у м. Стокгольмі (Арбітражний інститут при торгово-промисловій палаті м. Стокгольма (Швеція)). Справу було ініційовано L.I.Group на користь свого клієнта, ВАТ «Енергомашспецсталь» – українського виробника продукції для машинобудівної галузі, проти однієї з корейських компаній – однієї з найбільших машинобудівних компаній Південної Кореї». Юридичний супровід та участь у судовому процесі здійснювали партнери ЮК «L.I.Group» Артур МЕГЕРЯ та Микола КОВАЛЬЧУК. У даний момент фахівці L.I.Group супроводжують процедуру виконання рішення міжнародного суду.

Як зазначили в компанії, «юристи української юридичної компанії L.I.Group в черговий раз довели, що знання та досвід українських правників знаходяться на належному високому рівні, що дозволяє їм вигравати судові справи у міжнародному арбітражі власними силами, без залучення іноземних фахівців».