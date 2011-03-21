Українку, яка вбила 88-річну італійку, можуть визнати непідсудною

Українку, що вчинила вбивство в італійській Равенні суд може визнати непідсудною.

Як повідомляє сайт “Українці в Італії”, про це заявив у суботу прокурор Роберто ЧЕРОНІ.

За його словами, 31-річна українка, Наталя С., яка 14 березня вбила 88-річну італійку, за якою доглядала, визнана психіатричною експертизою недієздатною, оскільки скоїла цей вчинок внаслідок важкої психічної патології.

Прокурор відкликав своє клопотання про утримання обвинуваченої під вартою і просить суд про направлення громадянки України на лікування у психіатричну лікарню.

Суддя Моніка ҐАЛАССІ, після надання попередньої згоди на арешт, залишила за собою право прийняти остаточне рішення протягом 48 годин.

Українка продовжує перебувати у психіатричному відділенні лікарні Равенни. Вона ще не прийшла повністю до тями після трагедії і продовжує стверджувати, що в італійку вселився демон, який погрожував нашкодити її рідним. Зараз вона не пам’ятає, що власне сталося, і лише стверджує, що напевне сталося «щось страшне».

Українка перебуває в Італії уже 5 років і ніколи не мала проблем із законом чи проблем зі здоров’ям. Вона завжди була глибоко віруючою людиною і сумлінною в роботі, відзначає сайт “Українці в Італії”.

Родичі Наталі, які контактували з українськими дипломатами, також заперечують будь-які ознаки психічних відхилень чи проблем із законом у минулому. Слідство схиляється до думки, що українка перебувала в стані психічного афекту, можливо, внаслідок депресії.