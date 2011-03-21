Укрзалізниці призначили нового гендиректора

Новим керівником «Укрзалізниці» призначений Володимир КОЗАК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, чи був звільнений генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «У п`ятницю він (М.КОСТЮК – УНІАН) написав заяву, і його звільнили. Призначили Володимира КОЗАКА. Сьогодні його вже пердставили (колективу «Укрзалізниці» – УНІАН)».