Липовому Герою Радянського Союзу дали квартиру у центрі Києва

Слідче управління столичної міліції за матеріалами ГУБОЗ МВС України порушило кримінальну справу за фактом шахрайських дій особи, яка присвоїла собі звання Героя Радянського Союзу та за підробними документами заволоділа однокімнатною квартирою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що 50-річний громадянин, використовуючи підроблені посвідчення та довідки про присвоєння йому звання Героя Радянського Союзу, у 2008 році безкоштовно поза чергою отримав у центрі Києва однокімнатну квартиру і тривалий час користувався пільгами, на які мають право дійсні Герої Радянського Союзу.

На квартиру накладено арешт, встановлюються завдані збитки і проводиться перевірка дій посадових осіб органів місцевої влади, які надали шахраю житло.