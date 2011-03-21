За стакан чаю в обличчя міліціонеру суд дав три роки у в'язниці

Жителя Запоріжжя, який плеснув в обличчя співробітнику міліції гарячий чай, засудили до трьох років і двох місяців позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, відповідну постанову виніс суд Заводського району Запоріжжя.

"Суд засудив місцевого жителя, який у вересні минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, плеснув в обличчя чаєм з пластикового стакана лейтенанту міліції, внаслідок чого командир взводу, який на момент здійснення злочину був при виконанні своїх службових обов`язків, одержав легкі тілесні пошкодження, що призвели до короткочасного розладу здоров`я", - повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі також зазначили, що даний вирок - найжорсткіший, який міг був винесений за дане діяння. "Дії зловмисника були кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (умисне нанесення співробітнику правоохоронних органів тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням ним службових обов`язків) - за статтею, яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", зазначили у прокуратурі.