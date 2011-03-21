Столичні кіоскери зізналися, що мінімум 50% обігу мають з алкоголю

Асоціація власників малого бізнесу й малих архітектурних форм (МАФ) звернеться до суду з вимогою визнати недійсним рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року щодо обмеження торгівлі в МАФах алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом і тютюновими виробами.

Про це повідомив сьогодні в УНІАН під час круглого столу – відкритого засідання правління Асоціації власників малого бізнесу й малих архітектурних форм голова правління асоціації Андрій ЄРМАК, коментуючи введення з 1 квітня 2011 року заборони на торгівлю тютюновими й алкогольними виробами в МАФах столиці.

Він зазначив, що це рішення Київради суперечить законодавству.

На думку юриста асоціації Артема КУЗНЕЦОВА, є всі підстави для звернення підприємців до суду щодо невідповідності законодавству цього рішення.

У свою чергу, підприємець Борис ЄРМАК зазначив, що сьогодні вже є аналогічні прецеденти в регіонах: «У деяких областях через суд, через громадські організації вже опротестували рішення місцевих адміністрацій».

Крім того, підприємці обговорили наслідки набуття чинності цього рішення.

«Якщо ця норма діятиме, ми будемо вимушені зробити певні кроки у бік або зменшення нашого персоналу, або ж взагалі піти з ринку й перестати займатися підприємництвом», – зазначив підприємець Віталій КРИВОРУЧКО.

За словами підприємця Михайла ГАЙДАЯ, це рішення Київської міськдержадміністрації «забере як мінімум 50% обороту» МАФів.

Ще один представник столичного малого бізнесу Віктор КУТАЛО зазначив, що підприємці виступають проти обмеження продажів, але при цьому підтримують посилення контролю за реалізацією слабоалкогольної й тютюнової продукції.

Представник Союзу інвесторів транспортної інфраструктури Києва Петро КУЗЬМЕНКО зазначив, що на території багатьох зупинкових комплексів столиці знаходяться МАФи, в яких не реалізуються алкогольні напої. Водночас реалізація пива й тютюнових виробів допомагає утримувати такі зупиночні комплекси згідно із санітарними й гігієнічними нормами. «Якщо цей дохід забрати у підприємців, люди просто почнуть закривати свій бізнес. Закриття бізнесу роботу «Київпастрансу не полегшить. Відповідно, зменшуватимуться щомісячні дотації...», – зазначив він.

За словами П.КУЗЬМЕНКА, від цього постраждають павільйони очікування в столиці, оскільки на підтримку їх технічного стану не буде коштів. За його оцінками, у разі введення таких обмежень для МАФів площею до 40 кв. м збільшиться кількість великих МАФів.

П.КУЗЬМЕНКО також заявив про те, що Союз інвесторів транспортної інфраструктури має в своєму розпорядженні роз`яснювальні листи Кабінету Міністрів і Антимонопольного комітету з приводу того, що це рішення Київради порушує чинне законодавство.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Київрада ухвалила рішення, яким заборонила з квітня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива й сигарет у МАФах площею менше 40 кв. м.