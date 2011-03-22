Радіоактивні елементи з АЕС змило в море дощем

Концентрація радіоактивного йоду і цезію в морській воді з акваторії, що примикає до аварійної японської АЕС "Фукусіма-1", перевищує максимально припустиму норму в десятки разів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представників компанії-оператора атомної станції.

За інформацією агентства Кіодо, морську воду взяли на аналіз 21 березня. За наслідками тесту, зафіксовані перевищення норми за вмістом радіоактивного йоду в 126,7 разу, а радіоактивного цезію - в 24,8 раза.

За словами представників TEPCO, радіоактивні елементи могли бути змиті з території АЕС і винесені в морі дощовою водою. При цьому компанія наголошує, що ще рано говорити про вплив, який може мати потрапляння радіоактивних елементів в морську воду, на рибу і морепродукти.