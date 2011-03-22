Суд скасував передачу острова на Дністрі підприємцю

Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження голови Біляївської райдержадміністрації про відведення острівної землі на річці Дністер і виготовлення проекту землеустрою.

Про це повідомили УНІАН у Біляївській міжрайонній прокуратурі Одеської області.

Як уточнив міжрайонний прокурор Григорій КОВАЛЬ, «прокурорські працівники встановили порушення законності при виділенні 204,5 гектара землі на дністровському острові власнику приватного підприємства «Дельта».

Окружний адміністративний суд задовольнив прокурорський протест, підтвердивши протиправність відведення приватному підприємству острівної землі, й зобов`язав Біляївську райдержадміністрацію скасувати незаконну приватизацію.