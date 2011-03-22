У Києві вбили суддю Шевченківського райсуду (оновлено)

Увечері 21 березня в Києві в під`їзді свого будинку на вул. Голосіївській було вбито суддю Шевченківського районного суду Сергія ЗУБКОВА. На його тілі були виявлені вогнепальні поранення, зокрема в голову, і три ножові поранення, повідомляє ТСН.

Як повідомила прес-офіцер Голосіївського райвідділу РУ ГУ МВС України у м. Києві Юлія МУСТАШ, про подію повідомили жителі будинку, які знайшли тіло.

Зокрема, як повідомляє газета "Сегодня" (№ 63 від 22 березня), вбитого помітили сусіди. При ньому були лише ключі від квартири. Портфеля, грошей, інших цінностей не виявилося. Кілера поки не затримано, немає підозрюваних і свідків події. Мешканці будинку говорять, що нікого з незнайомих до НП не бачили.

За фактом порушено кримінальну справу. Серед основних версій — замовне вбивство, пов`язане з виконанням професійних обов`язків, убивство з особистої неприязні і побутове вбивство. Розглядаються також версії нападу з метою пограбування і випадкового вбивства.

Як повідомляє видання, колеги про вбито відгукуються виключно позитивно, відзначаючи, що це була порядна, врівноважена людина і не скнара. За словами одного з працівників суду, С.ЗУБКОВ працював останні дні, готуючись перейти до Апеляційного господарського суду Києва.

«Знав його як досвідченого суддю, який вів переважно цивільні справи. Хто і за що з ним так жорстоко розправився? Можливо, все ж помста когось із скривджених?», — сказав газеті «Сегодня» один з керівників Шевченківського райуправління міліції.

Як відзначає газета, судячи з усього, недоброзичливців С.ЗУБКОВ мав. На причетність до злочину вже перевіряється киянин, що розмістив в Інтернеті гнівний лист на адресу судді, який нібито незаконно виселив його з квартири, вирішивши суперечку на користь комерційної структури. С.ЗУБКОВ вів також справи щодо скандального будівництва житлового будинку на вулиці Гончара, 17/23 і низку інших.