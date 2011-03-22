Завтра у Києві - мокрий сніг

Синоптики поки що не обіцяють потепління в Україні.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23 березня по Україні хмарно з поясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі у північних областях - місцями з мокрим снігом, лише у південній частині вночі без опадів. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 0-5° тепла, на сході, в Приазов`ї та Криму подекуди - 1-3° морозу; вдень - 5-10° тепла, на Закарпатті та у південній частині - 9-14° тепла; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 0-5° тепла.

По Київській області невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 5-10°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 6-8°.