МВС Польщі прагне ускладнити легалізацію іноземців

Польські власті планують внести зміни в національне законодавство, які ускладнять іноземцям отримання дозволів на перебування у Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова правління фундації «Крім кордонів», яка займається допомогою мігрантам, Ксеня НАРАНОВІЧ.

За її словами, відповідний законопроект, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, днями був відправлений на консультації з іншими міністерствами та відомствами.

„Він значно ускладнює легалізацію іноземців, які отримують вид на проживання”, - відзначила експерт.

К.НАРАНОВІЧ назвала серед нововведень, які плануються, збільшення фінансових вимог до доходів іноземців, які хочуть отримати дозвіл на перебування у Польщі, та запровадження обов’язкового екзамену з польської мови для тих, хто хоче отримати дозвіл на постійне перебування.

Крім цього, кожен іноземець буде змушений особисто здавати документи для отримання дозволів, оскільки документ запроваджує обов’язково здавати відбитки пальців.

К.НАРАНОВІЧ зауважила, що більшість норм нового законодавства, які планує ухвалити Польща, випливають із директив Європейського Союзу, до якого країна вступила в 2004 році та зобов’язана їх прийняти.

Водночас, за її словами, польські власті обрали найбільш жорсткі рішення попри те, що європейські директиви дають певну свободу при регулюванні справ іноземців на власний розсуд.

„Документ не враховує польські реалії, потреби та можливості мігрантів, які вже прибули до Польщі, та їх працедавців”, - відзначила К.НАРАНОВІЧ.

Водночас вона зауважила, що законопроект містить також низку позитивних рішень для іноземців, серед яких - можливість легалізації для тих, хто перебуває в Польщі нелегально (цього добивалися група іноземців на чолі з громадянами України, які торік провели спеціальну акцію задля легалізації нелегалів – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня представник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек СОНЬТА сказав, що польські власті планують в 2011 році полегшити легалізацію іноземців в країні.

За даними польської Адміністрації у справах іноземців, у 38 млн. Польщі живе більш як 90 тисяч громадян інших держав, найбільше з яких - близько третини - є громадянами України.

Торік українці були найчисленішою групою серед іноземців, які отримали в Польщі дозвіл на тимчасове перебування (до 2 років) та серед тих, хто отримав дозвіл на постійне проживання: 8,5 та 1,6 тисяч відповідно, що в 4 та 2,5 рази більше від білорусів, які зайняли друге місце.

За даними експертів, у Польщі може перебувати від 50 до 500 тисяч іноземців-нелегалів, більшість з яких - українці.