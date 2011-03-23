Росія не планує заміщувати лівійські постачання нафти до Європи

Росія не планує замістити лівійські постачання нафти до Європи, повідомив журналістам міністр енергетики РФ Сергій Шматко, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

"Якщо говорити про заміщення лівійської нафти на європейських нафтопереробних заводах (НПЗ), то ми ці речі не опрацьовуємо", - сказав він.

С.Шматко нагадав, що багато європейських НПЗ збудовані з розрахунку на малосірчисту нафту, в першу чергу з Лівії. Але поки ситуація з такими постачаннями не має критичного характеру, зазначив він.

Відповідаючи на запитання про російські інвестиції до самої Лівії, С.Шматко визнав, що до початку конфлікту йшлося про економічні інтереси на мільярди доларів. "Будуть зроблені всі необхідні зусилля, щоб захистити ті російські інвестиції, які були зроблені", - сказав міністр. Він звернув увагу на традиційно широку співпрацю господарюючих суб`єктів РФ і Лівії. "Потрібно виходити з того, що це зрозуміла, знайома нам країна. Ми там працювали і розраховуємо, що працюватимемо далі".