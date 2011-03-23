Експерт переконує, що атомні електростанції безпечніші за теплові

Україні невигідно відмовлятися від ядерної енергетики, але необхідно переводити свої АЕС на більш сучасні і безпечні ядерні реактори. Таку думку висловили експерти сьогодні в ході «круглого столу» на тему «Енергетична безпека Європи», організованому Інститутом Горшеніна.

На думку екс-уповноваженого президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, на найближчі 50-100 років розумної альтернативи ядерній енергетиці для України немає.

«Події в Японії повинні стати для нас сигналом для переходу на нові типи реакторів, які забезпечать більшу безпеку, ніж реактори другого покоління, які є сьогодні в Україні. Але перехід на нові реактори неможливий в умовах окремо взятої країни, чи це США, Японія чи Росія, тут необхідна спільна міжнародна діяльність», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, екс-директор ЧАЕС Сергій ПАРАШИН також переконаний, що ядерна енергетика існує і існуватиме в майбутньому, тому що вона значно дешевше за інші джерела електроенергії. «Економіка лежить в основі усіх рішень влади і знаходиться в інтересах суспільства. Якщо АЕС, що виробляє на рік певну кількість електроенергії, потребує витрат у розмірі 120 млн. дол., то ідентична за потужністю ТЕС одержує 300 млн. на рік за ту ж електроенергію. З погляду споживача і суспільства, вибір очевидний, звичайно, за умови гарантій безпеки», – сказав С.ПАРАШИН.

Що стосується безпеки АЕС, то, за словами експерта, нинішній стан атомної енергетики ставить її на соте місце у світі за ступенем небезпеки серед усіх інших небезпечних виробництв. «Фахівці знають, як визначається цей показник, – необхідно порахувати кількість смертей на одиницю продукції. Так от, кількість смертей в атомній енергетиці надзвичайно мала, як і кількість захворювань. Я зараз говорю про весь світ, а не про Україну», – уточнив С.ПАРАШИН.

Він також вважає, що Україні необхідно переводити свої АЕС на нові, більш безпечні типи реакторів. «Такі реактори розроблені, це так звані реактори з внутрішньою системою безпеки, які не залежать від зовнішніх чинників. Щоправда, ці реактори значно дорожчі за ті, які сьогодні функціонують на наших АЕС», – додав С.ПАРАШИН.

У свою чергу, голова правління Фонду розвитку ядерної енергетики Анатолій ШВЕДОВ зазначив, що в Україні на даний час відсутнє цілісне бачення розвитку атомної галузі.

«Ми повинні правильно написати стратегію розвитку ядерної енергетики, і вкладати гроші в розробку і реалізацію нових безпечних технологій у цій сфері, – сказав він і додав: – У нас немає альтернативи збереженню і розвитку АЕС. Міненерго планує збільшити кількість електроенергії, що виробляється теплоелектростанціями, до 70% від загального обсягу (зараз АЕС виробляють близько 50% усієї електроенергії в Україні – УНІАН), але це стане катастрофою для нашої енергетики з економічної і екологічної точок зору. Що ж до альтернативних джерел електроенергії, то сонячна і вітрова енергетика локальні, і не в змозі замінити традиційні ТЕС і АЕС».