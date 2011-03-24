Надходження до Пенсійного фонду зросли на 21%

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування у січні-лютому 2011 року надійшло 29 млрд. 252,4 млн. грн., що на 21,3%, або 5 млрд. 136,5 млн. грн., більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження ПФ становили 19 млрд. 676,4 млн. грн., або 104,3% планових призначень, і на 22,8%, або 3 млрд. 647,5 млн. грн., більше від показника за аналогічний період 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за січень-лютий 2011 року становили 33 млрд. 716,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Пенсійного фонду України за 2010 рік, за даними уряду, збільшився до майже 37,5 млрд. грн. порівняно з очікуваним результатом у 26,6 млрд. грн.

У 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи дефіцит ПФ очікується на рівні 18 млрд. грн.

Крім того, в уряді обіцяють, що в результаті пенсійної реформи в 2014 році бюджет ПФ може бути бездефіцитним.