У Севастополі введено систему автоматичної ідентифікації суден

У Севастопольському порту введено в експлуатацію систему автоматичної ідентифікації суден (АІС).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, систему введено з метою вдосконалення контролю за рухом суден, а також запобігання аварійним ситуаціям і визначення координат судна, яке потрапило в аварійну ситуацію.

Радіус дії системи спостереження становить близько 10-12 миль. Найближчим часом планується отримати додаткові дані від приймачів АIС, розташованих на узбережжі Криму, що дозволить службам порту відстежувати всю свою зону відповідальності за безпеку мореплавання й відкриту частину моря до 40-70 миль.

АIС, або автоматизована ідентифікаційна система, призначена для ідентифікації суден та їх даних (назва, габарити, курс, швидкість) у міжнародному діапазоні радіозв`язку, виділеному для морської служби руху.