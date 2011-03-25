Групу, яка займалася розкраданням вугілля, очолював директор шахти

Співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області викрита злочинна група на чолі з директором однієї з макіївських шахт, яка впродовж минулого року займалася розкраданням вугілля.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника обласного УБОЗ Костянтина ПОЖИДАЄВА.

За його словами, злочинну групу очолював директор однієї з макіївських шахт, яка входить до складу великого державного підприємства. Крім нього в розкраданнях брали участь четверо працівників цієї ж шахти і приватний підприємець.

Зловмисники розробили схему, за якою з вугільного складу, розташованого на шахтній території, вивозилися тонни продукції, а її нестачу заповнювали додаванням породи.

До кримінального ланцюга також були включені начальник охорони шахти і працівники складу, які вносили неправдиві дані до облікової документації. Потім викрадене вивозилося в обумовлене місце і реалізовувалося за ціною нижче собівартості, повідомив К.ПОЖИДАЄВ.

За попередніми даними, викрадачі завдали підприємству збитків на суму понад 1,5 млн грн.

Співробітники Макіївського відділу УБОЗ Донецької області задокументували діяльність членів групи, здійснивши оперативні закупівлі вугілля, яке зловмисники продавали «наліво», після чого затримали усіх фігурантів.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

На сьогодні п`ятеро членів групи заарештовані, включаючи керівника шахти, один перебуває на підписці про невиїзд, сказав К.ПОЖИДАЄВ.