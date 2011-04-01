Географічний центр України позначать спеціальним чином

У Черкаській області в Шполянському районі встановлять знак «Шполянщина – географічний центр території України».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської облради, рішення про будівництво цього знаку прийняла Шполянська райрада. Також депутати районної ради вирішили не обмежуватись встановленням пам’ятного знака, а розглянули та прийняли програму, метою якої є створення культурно-туристичного комплексу, поліпшення благоустрою зон відпочинку, розвитку краєзнавства, туризму, залучення інвесторів для розбудови території географічного центру, будівництва паркової зони, об’єктів торгівлі, громадського харчування, сервісу, проведення фестивалів та інших культурних заходів. Для розміщення цього комплексу передбачається відведення земельної ділянки площею 11,3 га.