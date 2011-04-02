На київському вокзалі виявили 8 хворих на туберкульоз

Пересувний флюорограф Благодійного фонду Рината Ахметова “Розвиток України” за тиждень роботи на залізничному вокзалі Києва виявив 8 хворих з активною формою туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, 29 березня закінчилося безкоштовне флюорографічне обстеження киян і гостей міста, яке проводив фонд Ахметова у партнерстві з Головним управлінням охорони здоров`я КМДА.

Протягом тижня команда лікарів-рентгенологів працювала на Південному залізничному вокзалі. Загалом 597 осіб безкоштовно пройшли обстеження й отримали, при необхідності, направлення до лікаря і знімок, у 8-ми з них виявили активну форму туберкульозу.

Рецидив туберкульозу виявлено у двох хворих, в однієї людини встановлено діагноз “рак”, хронічні захворювання легень (бронхіти, пневмонія тощо) діагностували у 97 осіб.

За даними Головного управління охорони здоров`я КМДА, у 2010 році в Києві на туберкульоз захворіли 950 киян. На початку цього року на диспансерному обліку перебували 17107 пацієнтів з туберкульозом.

Показник поширення захворювання зменшився на 2,6% порівняно з 2009 роком і склав у 2010 році 82,9 чол. на 100 тис. населення.

Довідка УНІАН. З 2007 року фонд Рината Ахметова «Розвиток України» реалізує масштабну програму «Зупинимо туберкульоз в Україні». У 2010 році фонд був обраний основним реципієнтом Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією на отримання коштів для боротьби з епідемією туберкульозу в країні. Сума 5-річного гранту становить 95 млн. доларів. Фонд також продовжує інвестувати в програму свої кошти.