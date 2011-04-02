Сьогодні у Львові висадять 100 саджанців сакури

2 квітня у Львові, в парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ біля Храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, керівництво області й представники громадськості висадять 100 саджанців японської сакури на знак підтримки японського народу, що постраждав від стихії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, висадка розпочнеться о 10.00, у ній візьмуть участь голова ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, працівники адміністрації, журналісти.

100 саджанців японської сакури напередодні пообіцяв подарувати львів’янам очільник українського МНС Віктор БАЛОГА.

«У такий спосіб буде висловлено підтримку японському народу, який переживає нелегкі часи після цунамі та аварії на атомній станції», – повідомили в ОДА.

«Така акція символізуватиме єдність двох народів – японського та українського. Ми різні – у нас різний менталітет, традиції, культура; різний рівень економічного розвитку і добробуту населення; наші країни розташовані на значній відстані одна від одної. Проте, коли йдеться про безпеку всього людства, ми повинні бути разом», - йдеться у повідомленні.