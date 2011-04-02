Доходи Литвина - близько мільйона

Відповідно до декларації, загальна сума сукупного доходу голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА та членів його сім’ї у 2010 році становила 942 329,5 грн., повідомляє газета “Голос України”.

В декларації зазначається, що В.ЛИТВИН отримав минулого року 913 878,67 грн., у тому числі його заробітна плата становить 242 880,00 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) — 424 809,55 грн.

Голова Верховної Ради України володіє земельною ділянкою загальною площею 4698 кв. метрів, квартирою (259,8 кв. м) та гаражем (18 кв. м). Крім того, члени родини володіють земельним паєм площею 9,56 га, житловим будинком (елінг) загальною площею 339,3 кв. метрів та садовим дачним будинком загальною площею 277,2 кв. метрів.

На рахунках у банках В.ЛИТВИН має 2 735 292,63 грн., члени його родини - 500 859,73 грн.