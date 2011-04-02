У готелі Трускавця впіймали пітерського бандита

На Львівщині правоохоронці затримали 44-річного злочинця, якого розшукувала міліція Санкт-Петербурга.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Богдан ЩУР.

За його словами, затриманий громадянин Російської Федерації підозрюється у причетності до скоєння низки тяжких злочинів. Його було затримано у готельному номері міста Трускавець. Під час обшуку виявлено документи (паспорт, технічний паспорт), а також гроші. Зокрема, 74 купюри номіналом по 500 євро, 8 купюр номіналом по 1 долару США, 1 купюра номіналом 1 000 рублів, 24 купюри номіналом по 200 грн., уточнив Б.ЩУР.

Затриманий нині перебуває у слідчому ізоляторі.