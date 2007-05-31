Заяву про отруєння Цушка Піскун відфутболить до СБУ та МВС

Святослав ПІСКУН, звільнений Президентом з посади генпрокурора, стверджує, що Генеральна прокуратура не отримувала ніякої офіційної інформації з приводу нібито отруєння міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля центрального входу до Генпрокуратури.

«Ні, з такими заявами до нас ніхто не звертався, і якщо така заява надійде, Генпрокуратура не має оперативних слідчих, які збирають таку інформацію. Тому ми, звичайно, передамо цей запит (в разі надходження – УНІАН) до СБУ, МВС, які мають оперативно-слідчі групи, що перевірять цю інформацію», - сказав С.ПІСКУН.

Продовжуючи цю тему, він наголосив, що прокуратура не має можливості перевіряти розповсюджену окремими особами інформацію оперативним шляхом.

«Ми навіть права не маємо це робити», - сказав він.

Водночас С.ПІСКУН повідомив, що він мав зустріч з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ, під час якої між ними йшла мова про політичну ситуацію в країні та обговорювалися питання виходу з політичної кризи.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 травня, у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА стався інфаркт. Його було госпіталізовано до госпіталю МВС. Причина хвороби В.ЦУШКА з’ясовується медиками. В МВС повідомили, що версію отруєння також перевіряють.

Пізніше адвокат Тетяна МОНТЯН заявила, що хворобу В.ЦУШКА спричинило отруєння. "Він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі", - сказала вона.

Міністерстві внутрішніх справ України поки що не підтверджують інформацію про отруєння В.ЦУШКА.