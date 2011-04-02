Експерт: В України можуть виникнути проблеми зі збереженням її території

В України незабаром можуть виникнути серйозні проблеми із збереженням її територіального простору.

Таку думку в статті для «Дзеркала тижня. Україна» висловив академік НАН України, колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

«Зіставляючи тенденції розвитку землекористування у світі та в Україні, слід зазначити дві протилежні тенденції. У світі — простори, придатні для життя, дедалі більше перенаселяються, дефіцитними стають повітря і вода, землю для забудови багато країн відвойовують у моря, зростає навантаження на родючі грунти. В Україні навпаки — є значні резерви території, населення країни помітно скорочується, якість житлових умов, охорони здоров’я, побутових послуг, соціального страхування погіршується. Є всі підстави вважати, що у найближчі 25 років природного приросту населення в Україні не відбуватиметься», — зазначає Б.Данилишин.

За його словами, у разі посилення таких негативних тенденцій в Україні незабаром можуть виникнути серйозні проблеми із збереженням її територіального простору. «Реальністю є те, що не так уже й далеко від державних кордонів України живуть народи зі швидко зростаючим населенням, тому українські землі природним чином можуть стати об’єктом міграції їх населення», — підкреслює екс-міністр.

Він вважає, що протистояти таким процесам можна тільки шляхом оздоровлення економічної ситуації в Україні.