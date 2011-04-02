У Запоріжжі затримали «Гочу Руставського»

Співробітники Головного управління МВС України в Запорізькій області затримали громадянина Грузії Гочу КЕВЛІШВІЛІ, більш відомого як кримінальний авторитет на прізвисько «Гоча Руставський».

Про це повідомили УНІАН у центрі громадських зв'язків ГУ МВС України в Запорізькій області.

Спецоперацію із затримання кримінального авторитету, «злодія в законі», який нелегально перебував на території України і намагався впливати на криміногенні процеси на південному сході України, реалізували співробітники Управління карного розшуку Запорізького головного управління міліції.

«Співробітники УКР затримали Г.КЕВЛІШВІЛІ в квартирі в одній із багатоповерхівок Запоріжжя, де він з дотриманням особливих запобіжних і конспіративних заходів переховувався від правоохоронних органів. Незважаючи на те, що кримінальний авторитет перебував під охороною, операцію з його затримання вдалося здійснити без застосування зброї», - повідомив заступник начальника УКР Запорізького головного управління міліції Сергій ПРУДЧЕНКО.

За його словами, зараз Г.КЕВЛІШВІЛІ перебуває в статусі затриманого.

Вирішується питання про його примусову депортацію з території України.

Це затримання «Гочі Руставського» на території Запорізької області - друге за останні два роки.

10 квітня 2010 р. Г.КЕВЛІШВІЛІ був затриманий співробітниками ГУБОЗ МВД спільно із співробітниками УБОЗ Запорізького головного управління міліції.

У 2010 році судом було винесено постанову, відповідно до якої Г.КЕВЛІШВІЛІ було заборонено в'їзд на територію України строком на 5 років.

За оперативними даними, "Гоча Руставський" є лідером організованого злочинного угруповання під назвою "ОЗУ Гочі".

Це угруповання займалося розбійними нападами, вимаганням, пограбуваннями, крадіжкою автотранспорту престижних марок, крадіжками з автотранспорту і квартир, збутом наркотичних засобів на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської і Харківської областей.