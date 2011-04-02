Уряд хоче продати до 25% акцій «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України має намір продати до 25% акцій НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО вчора ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

«У нас дійсно ухвалено принципове рішення про те, що до 25% акцій «Нафтогаза» буде продано на фондовій біржі. І це абсолютно цивілізований шлях, цивілізований механізм, який запропонували наші консультанти – компанія Маккензі (юридична компанія Baker & McKenzie – УНІАН)», - сказав міністр.

При цьому він додав, що це дуже масштабний проект. «Проект дуже масштабний, я не думаю, що ми його завершимо до кінця року. Але до середини наступного року це реально», - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, уряд розраховує одержати за міноритарний пакет акцій НАК «Нафтогаз України», за найпесимістичнішими прогнозами, 5-6 млрд. дол.

Водночас він відмовився оцінити точну вартість компанії. За словами Ю.БОЙКА, «Нафтогаз України» коштує дорожче, ніж 10-12 млрд. дол., як оцінюють його деякі експерти.

«Нафтогаз» коштує значно дорожче. Тому що лише один бізнес - транзит російського газу нашою територією - дає доходу приблизно 3 млрд. дол. на рік», - сказав він.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ минулого тижня заявив, що не виключає часткову приватизацію НАК «Нафтогаз України» для оптимізації його роботи. Голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН на початку березня сказав, що компанія може провести IPO в 2012-2013 роках.