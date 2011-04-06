Кокаїн надходив до Кременчука поштою в банках какао

У Полтавській області співробітники СБУ спільно з митниками припинили діяльність злочинної групи, яка налагодила контрабандний канал ввезення із Західної Європи наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що до складу групи входили жителі Полтавської області, які з грудня 2010 року до лютого 2011 року отримували посилки з оргтехнікою, побутовими речами і продуктами харчування, в яких були приховані наркотичні речовини.

У лютому у Кременчуку співробітники СБУ затримали усіх членів злочинної групи одразу після одержання ними чергової партії наркотиків. У посилці з продуктами харчування у банці з какао було виявлено 50 г кокаїну.

У помешканні організатора каналу вилучено майже 4 тисячі пігулок трамадолу іноземного виробництва, марихуану елітних сортів і високотехнологічне обладнання для її вирощування в нарколабороторії.

4 квітня слідчі Управління СБУ в Полтавській області стосовно зловмисників порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою.