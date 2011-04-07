Стан здоров'я Іващенка в СІЗО помітно погіршився

Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів про звільнення колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА з-під варти через погіршення стану здоров’я.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, сьогодні під час чергового судового засідання у справі В.ІВАЩЕНКА захисники вкотре просили суддів змінити підзахисному міру запобіжного заходу, не пов’язану з триманням під вартою, через погіршення стану його здоров’я. До клопотання адвокати долучили дві медичні довідки: довідку з госпіталю Міністерства оборони України, яку В.ІВАЩЕНКУ було видано влітку минулого року, та довідку, видану медичною службою слідчого ізолятора №13.

Як зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО, «якщо порівнювати зміст цих довідок, то вони відрізняються одна від одної, як плюс і мінус». Зокрема, за його словами, у довідці, яку надали з СІЗО, вказується, що В.ІВАЩЕНКО захворів на гіпертонію та серцеву недостатність.

Разом із тим, незважаючи на аргументи захисників, суд відмовився звільнити В.ІВАЩЕНКА з-під варти, додав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Водночас адвокат повідомив, що сьогодні суд розпочав зачитувати його підзахисному обвинувальний висновок. «Сьогодні було прочитано 60 сторінок обвинувального висновку з 87, які є у наявності», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 р. було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.