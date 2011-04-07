Скасовано запланований на завтра брифінг Акімової

Запланований на завтра брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини АКІМОВОЇ скасовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

“Брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України – представника президента України у КМУ І.АКІМОВОЇ щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам», який мав відбутися у п’ятницю, 8 квітня, скасовано”, – йдеться у повідомленні.