Болгарська громада збудує туркомплекс на Херсонщині

Болгарська община Херсона планує спорудити туристичний комплекс «Болгарське село» в селі Клапаї Белозерського району Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова громадської організації «Болгари Херсона» Юрій ПАЛІЧЕВ.

«Наша організація вже придбала для цього земельну ділянку», - сказав він.

За словами Ю.ПАЛІЧЕВА, в «селі» буде представлено традиційний побут і ремесла сільських болгарських поселень. Також планується відкрити ресторан болгарської національної кухні.