Болгарська громада збудує туркомплекс на Херсонщині
02:38, 11 квітня 2011Суспільство
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Уже купили ділянку
Болгарська община Херсона планує спорудити туристичний комплекс «Болгарське село» в селі Клапаї Белозерського району Херсонської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова громадської організації «Болгари Херсона» Юрій ПАЛІЧЕВ.
«Наша організація вже придбала для цього земельну ділянку», - сказав він.
За словами Ю.ПАЛІЧЕВА, в «селі» буде представлено традиційний побут і ремесла сільських болгарських поселень. Також планується відкрити ресторан болгарської національної кухні.
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