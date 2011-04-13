Реском КПРС і приймальню Грача закрили пожежники

Приміщення республіканського комітету Комуністичної партії робочих і селян по вулиці Кірова в Сімферополі було опечатане вчора через порушення норм пожежної безпеки.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив помічник начальника кримського Управління МНС Володимир ІВАНОВ.

«Леонід Іванович (лідер КПРС, депутат Верховної Ради України ГРАЧ) зараз робитиме гучні заяви... Нам усе одно: КПУ, СДПУ. Закон - один для всіх», - сказав В.ІВАНОВ.

За його словами, розпорядження про усунення порушень правил пожежної безпеки, виявлені під час перевірки об`єкту в центрі Сімферополя 15-20 днів тому, не були виконані. «До усунення порушень застосовано запобіжні заходи», - сказав В.ІВАНОВ.

У будівлі, де розташований реском КПРС, також розташована приймальня Л.ГРАЧА. У прес-службі народного депутата стверджують, що в приміщенні на момент опечатування перебували люди.