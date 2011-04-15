Донецька міськрада батьків вислухала, але школи таки закриє

Депутати Донецької міської ради, незважаючи на протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№ 111, 121 і 154.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на сесії міськради. За кожною із трьох шкіл депутати більшістю голосів ухвалили рішення про закриття. “Проти” із 71 депутата було лише два.

З питання про закриття шкіл виступив заступник Донецького міського голови Валентин ЛАКТІОНОВ. Головним аргументом для закриття шкіл у Донецьку він назвав нинішню демографічну ситуацію і недостатню наповнюваність цих навчальних закладів.

Коментуючи рішення сесії про закриття шкіл, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що воно було зваженим. «Ми вислухали думки всіх сторін, не ухвалювали рішення поспіхом... і на сьогоднішній день сесія ухвалила це однозначне рішення», - сказав мер.

Водночас, батьки, які впродовж усієї сесії під дощем пікетували з плакатами будівлю міськради, з величезним обуренням зустріли ухвалене рішення сесії. Вони заявили про свою готовність йти до прокуратури і судів, щоб відстояти право на свободу вибору навчального закладу для своїх дітей.

«Ніхто з громадськістю не працював, нічого нам не говорили. Депутати міськради навіть, напевно, не знають, де розташовані наші школи», - сказали обурені батьки.

Обурені батьки запропонували також депутатам міськради перевести своїх дітей з центральних шкіл міста до тих віддалених шкіл у селищах, куди переводять їхніх дітей, щоб вони теж відчули покращення «якості освіти» на своїх дітях.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що звернувся до органів місцевого самоврядування з рекомендаціями утриматися від закриття шкіл на період проведення консультацій з цього питання з громадськістю.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».