Янукович підписав закон про обмеження терміну ознайомлення із справою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Закон передбачає, що у разі умисного ухиляння потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників від ознайомлення з матеріалами справи слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносять до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого потерпілий, його представник, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники мають право ознайомитися з матеріалами справи і заявити клопотання.

На постанову судді прокурором, потерпілим, його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками може бути подана апеляція в порядку, визначеному цим Кодексом.

Подання апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

Не вважається умисним ухилянням від ознайомлення з матеріалами справи, якщо обвинувачений або його захисник не могли знайомитись з матеріалами справи внаслідок хвороби або смерті близької людини; внаслідок дії обставин непереборної сили, стихійного лиха, природних чи техногенних катастроф.

При цьому законом також передбачено, що обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 квітня ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи.