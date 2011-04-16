Крим підписав угоду з Російським національним Комітетом

Між Радою міністрів Криму і Російським національним комітетом з Чорноморського економічного співробітництва (РНК ЧЕС) підписана угода про співпрацю у сфері інвестицій строком на три роки.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, підписи під документом поставили голова уряду Криму Василь ДЖАРТИ і голова РНК ЧЕС Віктор АРХІПОВ.

Підписання відбулося в Ялті, у Лівадійському палаці, одночасно з засіданням Економічної ради СНД.

«Угода дає можливість просувати на міжнародному рівні кримські інвестиційні та інноваційні проекти. Це допоможе залучити інвестиції в економіку Криму і сприятиме розвитку автономії, підвищенню рівня життя кримчан », - заявив В.ДЖАРТИ, відповідаючи на запитання журналістів після підписання угоди.

В.АРХІПОВ, у свою чергу, повідомив, що РНК ЧЕС забезпечує участь Росії в Організації Чорноморського економічного співробітництва, що об`єднує 12 держав.

«Підписана сьогодні угода допоможе Криму більш ефективно представляти свої інтереси не тільки в Росії, але й в усіх цих країнах, в усьому Чорноморському регіоні», - зазначив голова РНК ЧЕС.

Один із пунктів угоди зобов`язує РНК ЧЕС шукати і залучати інвесторів для реалізації проектів, наданих Радою міністрів Криму.

«Незабаром ми домовимося і спробуємо провести презентацію кримських інвестиційних проектів у Москві в торгово-промисловій палаті. Нехай московські бізнесмени побачать можливості Криму своїми очима », - заявив В.АРХІПОВ.