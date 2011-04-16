У Львові відзначатимуть 10-річчя приїзду Папи Римського

У Львові урочисто відзначатимуть 10-ту річницю візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, протягом року відбудуться різноманітні тематичні акції, однак найбільше подій припаде на квітень-травень та 23-27 червня.

Зокрема, у Львові будуть розроблені інтернет-версія атласу «Львів сакральний. Релігійні об’єкти на мапі міста», спеціальні паломницькі туристичні маршрути, карта релігійних об’єктів центральної частини міста.

За словами начальника управління молоді, сім’ї та спорту Наталі ФЕДОРОВИЧ, у Львові планується розміщення фотографій Папи Римського Івана Павла ІІ з його цитатами на білбордах. Також на білбордах будуть розміщені образи беатифікованих у Львові 28 Слуг Божих новомучеників УГКЦ та двох канонізованих Слуг Божих РКЦ.

Також на згадку про візит планується випуск пам’ятної медалі, яка буде доступна для усіх охочих, і презентація книжки «Найбільше любив вівторки» Мечислава МОКРИЦЬКОГО, який був особистим секретарем Папи Римського Івана Павла ІІ.

1 травня на площі перед Оперним театром відбудеться вулична вистава «Йов» львівського театру «Воскресіння» за сценарієм Кароля Войтили.