У Києві в асфальт закатають 92 мільйони

У Києві на дрібний та середній ремонт в цьому році планується виділити кошти в сумі 92,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними комунальної корпорації «Київавтодор», плановий поточний ремонт столичних доріг вже розпочато .

Також у комунальній корпорації відзначають, що з початку року на балансовій вулично-шляховій мережі міста ліквідовано ямковість на площі 35 тис. м².

«Ліквідацію ямковості на вулицях загальноміського значення ми завершимо до 1 травня, а на вулицях районного значення та маршрутах руху громадського транспорту до 28 травня», - поінформував генеральний директор «Київавтодору» Георгій ГЛІНСЬКИЙ.

Найближчим часом планується виконувати роботи на вулицях, прилеглих до культових споруд, цвинтарів та місць вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії.

У «Київавтодорі» зазначають, що проблемними залишаються ті вулиці приватного сектору, які знаходяться у стані розриття і роботи на яких повинні завершити замовники робіт – райдержадміністрації. Роботи проводились на 202 вулицях у 9-ти районах міста, з них тільки на 43 вулицях відновлено благоустрій у повному обсязі. Частково відновлено покриття на 94 вулицях, йдеться у повідомленні.