18 квітня 2011 р. о 12:00 відбудеться пікетування Посольства Російської Федерації в Києві (адреса: м. Київ. Повітрофлотський проспект, 27) з вимогою дотримання прав українців на території Російської Федерації.

Акція пройде під гаслом: «Ні – дискримінації українців в Росії».

Організатори запрошують прийти та висловити свою позицію з приводу відсутності в Російській Федерації:

– українських шкіл;

– українських церков;

– українських телеканалів;

– українських радіостанцій.

УВКР закликає прийти і висловити свій протест з приводу закриття в Росії Об’єднання українців Росії та Національно-культурної автономії українців, а також фактів переслідування, погроз та вбивств провідних активістів українських громадських організацій.