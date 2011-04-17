Пікетування Посольства Російської Федерації в Києві
18 квітня 2011 р. о 12:00 відбудеться пікетування Посольства Російської Федерації в Києві (адреса: м. Київ. Повітрофлотський проспект, 27) з вимогою дотримання прав українців на території Російської Федерації.
Акція пройде під гаслом: «Ні – дискримінації українців в Росії».
Організатори запрошують прийти та висловити свою позицію з приводу відсутності в Російській Федерації:
– українських шкіл;
– українських церков;
– українських телеканалів;
– українських радіостанцій.
УВКР закликає прийти і висловити свій протест з приводу закриття в Росії Об’єднання українців Росії та Національно-культурної автономії українців, а також фактів переслідування, погроз та вбивств провідних активістів українських громадських організацій.