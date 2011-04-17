Чехія дасть грошей на «Укриття» ЧАЕС

Чехія виділить 2,6 млн. євро Чорнобильському фонду «Укриття», що займається будівництвом нового захисного саркофага для пошкодженого реактора ЧАЕС.

Як передає радіо Praha, про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії.

Про своє пожертвування Прага оголосить на конференції донорів фонду «Укриття» у наступний вівторок, 19 квітня, в Києві, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлював впевненість, що під час міжнародної конференції "25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього", яка відбудеться в Києві, будуть зібрані всі необхідні для добудови саркофага на 4-му блоці ЧАЕС кошти.

За даними міністра з надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ, на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим енергоблоком не вистачає 740 млн. євро.