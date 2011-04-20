Головного редактора Kyiv Post повернули до керівництва газетою

Браяна Боннера буде поновлено у штаті редактора газети Kyiv Post. Буде створено редакційну раду, до якої увійдуть Боннер та троє інших редакторів. Про це виданню Телекритика повідомив власник видання Мохаммад Захур після зустрічі з колективом газети.

На зустріч пана Захура привів Браян Боннер.

«Буде створено редакційну раду (editorial board), і Браян Боннер буде одним з її членів, - зазначив пан Захур. - Для того, щоб дотримуватись принципів незалежної журналістики».

Іншими трьома членами ради будуть Роман Олеарчик, Катя Горчинська (нині - заступники головного редактора) та Джеймс Марсон (редактор рубрики «Бізнес»).

За словами Захура, колектив видання мав побоювання щодо незалежності редакційної політики без Браяна Боннера. «Демократія та свобода слова в газеті була і є», - наголосив він.

Загалом конфлікт у виданні Захур оцінює як непорозуміння: «Це було якесь непорозуміння. Тепер усе позаду».

Журналіст Kyiv Post Юрій Онишків у коментарі Телекритиці зазначив: «Я можу назвати це перемогою обох сторін. Конфлікт у Kyiv Post вичерпаний. Видавець погодився на створення редакційної ради, яка буде стежити за невтручанням у редакційну політику». За його словами, Мохаммад Захур запевнив, що в редакційну політику не втручатиметься.

На зустрічі, зазначає Телекритика, Мохаммад Захур оголосив, що у разі, якщо колектив до 1 вересня зможе знайти кошти на фінансування газети, він продасть її редакції за один долар. Такою була його відповідь на запитання, чи не планує він продати газету.

Водночас не повідомляється, якими тепер є повноваження призначеного на місце пана Боннера Джима Девіса.